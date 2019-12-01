رئيس البرلمان العراقي ينفي تقديمه طلب استقالته

أكد المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب العراقي​ ​محمد الحلبوسي​، في بيان، أن "الاستقالة المنسوبة إلى الحلبوسي مزورة"، متمنياً "على وسائل الإعلام توخي الدقة، وعدم الاعتماد على أي وثيقة غير صادرة من المكتب رسميا".

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