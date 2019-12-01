قوات الامن المصرية تقبض على شابين كانا يتعاطيان المخدرات بالمحكمة

لفتت صحيفة "​اليوم السابع​" المصرية الى إن ​قوات الأمن​ ألقت القبض على شابين، بعد ضبطهما يتعاطيا ​المخدرات​ داخل المحكمة في محافظة المنوفية بدلتا مصر،

وأوضحت أن ​اللواء​ محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من ضبط كلا من "م.ا" 27 عاما "ل.ا.م" 29 عاما، وذلك حال قيامهما بتعاطي المواد المخدرة داخل المحكمة، مشيرة الى أن "الشابين اعترفا بحيازة المواد المخدرة، بغرض التعاطي، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات".