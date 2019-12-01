اعلنت كتلة "تحالف ​سائرون​ النيابية" ​العراق​ية، عن "تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد"، مؤكدة "موافقتهـا على المرشح الذي سيختاره الشعب في ساحات التظاهر"، مشيرةً الى "ضرورة محاكمة رئيس الوزراء المستقيل ​عادل عبد المهدي​ والقادة الامنيين المسؤولين علن الاحداث الاخيرة في العراق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحالف سائرون: لمحاكمة عبد المهدي والقادة الامنيين بعد الاحداث الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.