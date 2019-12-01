شدد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي، على "ضرورة التفريق بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب"، مشيراً الى ان "المحتجين استخدموا رشاشات وأسلحة نارية ضد القوات الأمنية الايرانية في بعض المحافظات"، موضحاً أنه "كان من الممكن اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين بشكل مغاير لكن المعنيين لم يتخيلوا أن تحدث مثل هذه الاحتجاجات".
وفيما يخص الاحتجاجات العراقية، اكد "عدم الشعور بالقلق بفضل حضور المرجعية الدينية العراقية"، لافتاً إلى استعداد بلاده لتقديم المساعدة للعراق في الوقت الراهن إذا طلب ذلك، لكن التدبير الأساسي يقع على عاتق العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: يجب التفريق بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب في ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.