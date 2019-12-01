لاريجاني: يجب التفريق بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب في ايران

شدد رئيس ​البرلمان الإيراني​ ​علي لاريجاني​، خلال ​مؤتمر​ صحفي، على "ضرورة التفريق بين ​الاحتجاجات​ السلمية وأعمال الشغب"، مشيراً الى ان "​المحتجين​ استخدموا رشاشات وأسلحة نارية ضد ​القوات​ الأمنية الايرانية في بعض المحافظات"، موضحاً أنه "كان من الممكن اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين بشكل مغاير لكن المعنيين لم يتخيلوا أن تحدث مثل هذه الاحتجاجات".

وفيما يخص الاحتجاجات ​العراق​ية، اكد "عدم الشعور بالقلق بفضل حضور المرجعية الدينية العراقية"، لافتاً إلى استعداد بلاده لتقديم المساعدة للعراق في الوقت الراهن إذا طلب ذلك، لكن التدبير الأساسي يقع على عاتق العراق".