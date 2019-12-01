الجيش السوري يحبط هجوم مسلحين على قرية كفرية بريف ادلب الجنوبي

قضت وحدات من ​الجيش السوري​ على آخر تجمعات المسلحين في قرية إعجاز ب​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي، ودمرت آليتين مفخختين هاجمت بهما مجموعات مسلحة قرية كفرية في منطقة ​سنجار​ ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن "وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات تسللت إلى قرية إعجاز وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد فيما لاذ من تبقى من أفرادها باتجاه مناطق انتشارهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأشارت الى أن "وحدات من الجيش أحبطت هجوم مجموعات مسلحة على قرية كفرية ودمرت لهم آليتين مفخختين بالتوازي مع ​اشتباكات​ عنيفة خاضتها مع إرهابيي التنظيم التكفيري على محور اسطبلات ورسم الورد بريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقعت في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد".

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