الموسوي: هل تريد واشنطن بناء دولة حقيقية ذات سيادة واستقلال؟

تسائل عضو "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "اذا كانت تريد ​واشنطن​ بناء دولة حقيقية ذات سيادة واستقلال واقتدار حقيقي تراعي وتحفظ مصلحة ​لبنان​ واللبنانيين".

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