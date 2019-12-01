جورج نادر من بعبدا: النظام يحمي حزب ولا يؤمن حرية التظاهر

انتقد العميد المتقاعد ​جورج نادر​، في تصريح تلفزيوني، ما يحصل على ​طريق القصر الجمهوري​ في بعبدا، لافتاً إلى أن النظام يحمي حزب ولا يؤمن حرية التظاهر بكل سليمة وحضارة.

ورداً على سؤال، قال: "لقد استنفروا كل قوتهم لمنع وصول أحد"، مشيراً إلى أن "الصورة أبلغ من الكلام فهم لم يوفروا الكلام النابي وكل أشكال الاستفزاز لمنع الناس من التعبير عن رأيهم".