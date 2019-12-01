جورج نادر من بعبدا: النظام يحمي حزب ولا يؤمن حرية التظاهر

انتقد العميد المتقاعد جورج نادر، في تصريح تلفزيوني، ما يحصل على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، لافتاً إلى أن النظام يحمي حزب ولا يؤمن حرية التظاهر بكل سليمة وحضارة.
ورداً على سؤال، قال: "لقد استنفروا كل قوتهم لمنع وصول أحد"، مشيراً إلى أن "الصورة أبلغ من الكلام فهم لم يوفروا الكلام النابي وكل أشكال الاستفزاز لمنع الناس من التعبير عن رأيهم".
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