حسن مراد: المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول لبنان في مرحلة دقيقة وخطيرة

أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​حسن مراد​، الى أن "المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول لبنان في مرحلة دقيقة وخطيرة تهدد بانفجار اجتماعي في ظل توالي أزمات الصرف التعسفي، الشح في السيولة وغلاء المواد الاستهلاكية".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، سأل: "الا يستوجب الوضع اجتماعات استثنائية للحكومة المستقيلة التي يُفترض أن تُسهم في توفير الحد الأدنى من الحلول للأزمة المالية - الاقتصادية التي بلغت ذروتها".