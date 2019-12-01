أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال حسن مراد، الى أن "المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول لبنان في مرحلة دقيقة وخطيرة تهدد بانفجار اجتماعي في ظل توالي أزمات الصرف التعسفي، الشح في السيولة وغلاء المواد الاستهلاكية".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، سأل: "الا يستوجب الوضع اجتماعات استثنائية للحكومة المستقيلة التي يُفترض أن تُسهم في توفير الحد الأدنى من الحلول للأزمة المالية - الاقتصادية التي بلغت ذروتها".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول لبنان في مرحلة دقيقة وخطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.