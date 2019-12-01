تلاسن بين أنصار الوطني الحر ومتظاهرين على طريق قصر بعبدا والجيش يتدخل

وقع قبل قليل تلاسن بين أنصار "​التيار الوطني الحر​" ومتظاهرين على ​طريق القصر الجمهوري​ في بعبدا، ما دفع ​الجيش اللبناني​ إلى التدخل لمنع حصول أي صدام بين الجانبين، ولتأمين مغادرة بعض المتظاهرين.

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