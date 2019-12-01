الجيش يفصل بين المتظاهرين من أنصار الوطني الحر ومتظاهرين في بعبدا

يعمل عناصر ​الجيش اللبناني​، في هذه الأثناء، على الفصل بين أنصار "​التيار الوطني الحر​" ومتظاهرين على ​طريق القصر الجمهوري​ في بعبدا، منعاً لحصول أي صدام بين الجانبين.

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