الجيش يفصل بين المتظاهرين من أنصار الوطني الحر ومتظاهرين في بعبدا

يعمل عناصر الجيش اللبناني، في هذه الأثناء، على الفصل بين أنصار "التيار الوطني الحر" ومتظاهرين على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، منعاً لحصول أي صدام بين الجانبين.
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