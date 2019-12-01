القوى الأمنية تفصل بين المتظاهرين وأنصار الوطني الحر في بعبدا

اقدمت ​القوى الامنية​ على بناء جدار بشري فاصل بين أنصار "التيار الوطني الحر" والمتظاهرين الذين يطالبون ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بالإسراع في الدعوة للإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف.

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