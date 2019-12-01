تجدد التوتر بين المتظاهرين وأنصار الوطني الحر ببعبدا والجيش يتدخل

تجدد التوتر بين المتظاهرين وأنصار "​التيار الوطني الحر​" على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، في حين تدخل عناصر من ​الجيش اللبناني​ لمنع الاحتكاك بين الجانبين.

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