لجنة "مشروعات النواب" تجيز خفض حجم الأعمال ورأس المال بما لا يجاوز 50%

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كما اجازت المادة الثانية، التى وافقت عليها اللجنة، زيادة الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقا للظروف الأقتصادية.
وجاءت الموافقة بعد جدل شهدته المادة حول تعديل عبارة "بالإتفاق مع البنك المركزى" لـ "التنسيق مع البنك المركزى"، لاسيما بعد تسأؤلات رئيس اللجنة محمد كمال مرعى، حول الموقف حال رفض البنك المركزى، لتتمسك الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع، بنص الحكومة الذي يقضي بالأتفاق مع البنك المركزي، بقولها : " القانون لم يعد لجهة أو هيئة بعينها، والغرض منه أن نصل كجهات بالدولة إلي اتفاق، وتمسكنا بهذا النص دليل علي حرصنا على ذلك".
وشددت نيفين جامع على ضرورة الاتفاق بين جميع الاتفاق، قائلة: "إحنا فى دولة ومش المفروض كل واحد يبقى شغال فى ناحية، لازم تنفق سوياً فى ضوء المعطيات المحددة لدينا".
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