شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اقتصادية البرلمان: التحركات التركية بالمنطقة تستهدف السيطرة على البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن التحركات التركية في المنطقة العربية، ليس لها هدف إلا محاولة السيطرة على البترول أو الغاز الذى وجد بشكل كبير في الإقليم.

وأشار وكيل الاقتصادية بالبرلمان: "أردوغان حاول قبل ذلك التدخل في سوريا وتعاون مع داعش لسرقة البترول وتهريبه لتركيا بسعر منخفض، ومن ثم تصديره بأسعار السوق العالمية".

ولفت عبد الحميد، إلى أنه قبل ذلك حاول أردوغان تهديد الدولة المصرية، والتعدى على حقول الغاز فى البحر المتوسط، ولكن قوتنا منعته، إلا أن لا يزال يمارس تحركات خبيثة للسيطرة على الغاز في قبرص واليونان.

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وأكد عضو البرلمان، أن الاتفاق الأمنى الذى عقده أردوغان مع حكومة ليبيا، عليه العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأنه يؤجج الانفصال فى ليبيا، ويعكس تواطو جماعة الإخوان فيها ضد مصالحها وثرواتها، مطالبا بضرورة التحرك الدولى ضد نظام أردوغان بسبب جرائمه، وتدخله المستمر فى شئون الدول الأخرى وأيضا نهب ثرواتها.