التعليم تعلن موعد بدء الاختبارات النفسية للمقبولين بوظائف التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تبدأ وزارة التربية والتعليم، غدا الاثنين، إجراء اختبارات النفسية للدفعة الأولى من المعلمين المقبولين للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم.

وبدأت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، إرسال رسائل للمتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء التعاقد مع 2356 متقدمًا بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بواسطة جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

وتستعد الوزارة، للانتهاء من التعاقد مع 120 ألف متقدم على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم بنهاية ديسمبر.

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