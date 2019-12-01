لافروف: رئيسا روسيا وأوكرانيا يجريان مباحثات غير رسمية على هامش قمة "نورماندي"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس على هامش قمة "نورماندي" لن يكون رسميًا.



أضاف لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأحد، أنه سبق أن أكدت إدارة الرئيس بوتين أنه سيكون هناك لقاء مع الرئيس زيلينسكي بصيغة "نورماندي"، وستكون هناك

فرصة لإجراء مباحثات بين الرئيسين، إلا أن اللقاء لن يكون رسميا، نظرا لأنه سيكون على هامش فعالية أخرى.



وأكد لافروف أهمية هذا اللقاء لفهم تصور كييف لتنفيذ "اتفاقيات مينسك" للتسوية، معبرًا عن رغبته في فهم كيفية نظر الزعيم الأوكراني لتنفيذ تلك الاتفاقيات.



في حديث حول آفاق تطبيع العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي إن ذلك يعتمد على الجانب الأوكراني، مضيفًا: "في حال كان الجانب الأوكراني مهتمًا باستعادة العلاقات، كما يقول العديد من الخبراء في كييف، فإن موسكو لن تقصر في ذلك".



تهدف قمة "نورماندي"، المقرر عقدها يوم 9 ديسمبر المقبل في باريس، إلى تسوية النزاع في شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين، حيث تقول كييف والغرب إن روسيا تدعمهم، وهو ما تنفيه موسكو.