في يومه العالمي .. 50% من الأطفال المصابين بالأيدز لديهم الفرصة للعلاج

يوم الإيدز العالمي تعد مناسبة سنوية عالمية يتم إحياؤها في 1 ديسمبر من كل عام، يوفر هذا اليوم منصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية دور المجتمعات في وقت يتعرض فيه التمويل القليل وتقلص مساحة المجتمع المدني إلى تعريض استدامة الخدمات.

تعرض جهود الدعوة إلى الفشل، وأن هناك حاجة إلى زيادة تعبئة المجتمعات لمواجهة الحواجز التي تحول دون تقديم المجتمعات للخدمات، بما في ذلك القيود المفروضة على التسجيل وغياب طرائق التعاقد الاجتماعي.

وبدأ إحياء هذه المناسبة سنويًا نتيجة قرار من منظمة الصحة العالمية، حيث شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية إحياء هذه المناسبة وذلك في قرارها 15/34

يخصص لإحياء المناسبة والتوعية من مخاطر مرض الإيدز ومخاطر انتقال فيروس اتش آي في المسبب له، عن طريق استعمال أدوات حادة ملوثة أو ممارسة جنسية دون اتخاذ طرق وقاية مناسبة، أو عبر استعمال معدات وأدوات طبية ملوثة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية 79% من المتعايشين حول العالم تم تشخيصهم، و62% تلقوا علاجًا و53% تمكنوا بفضل المتابعة الطبية والمواظبة على العلاج من كبح جماح الفيروس وخفض احتمالات عدوى الآخرين.

Advertisements

ووفقًا لليونيسيف فإن 50% فقط الأطفال المتعايشين مع الفيروس لديهم الفرصة للحصول على علاجات دوائية لتجنب مضاعفات المرض والوفاة، وخلال

عام 2018 أصيب 1.7 مليون بالفيروس و800 ألف حالة توفوا من مضاعفات العدوى الفيروسية.

يعتبر مرض الإيدز من الأمراض الخطرة، كما أن معدلات الإصابة به لا تزال مرتفعة، خصوصًا في دول العالم النامي، وتشير إحصاءات برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إلى أن عدد المصابين بالفيروس في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط قدر بـ380,000 شخصا، بينهم 40000 شخص جديد اضيفوا للعدد الإجمالي عام 2007

الإحصائيات الدولية تشير ايضًا إلى أن 1.7 مليون شخص أصيب حديثًا بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2018؛ وأن هناك 37.9 مليون شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، وتوفى 770 ألفًا بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز خلال عام 2018

وكانت منظمة الصحة العالمية بدأت حملة صحية عالمية رائدة لمكافحة مرض نقص المناعة البشري (الإيدز) لأول مرة في عام .1987