اغتيال قائد أمني رفيع برصاص مجهولين في عدن

لقي مدير البحث الجنائي بمديرية المنصورة في عدن بجنوب اليمن، اليوم الأحد، مصرعه برصاص مجهولين، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
قال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن إن"مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة الرائد، صلاح الحجيلي، أثناء تواجده أمام منزله في حي العيادات بالمديرية ذاتها".
وأضاف أنه جرى نقل الرائد الحجيلي إلى مستشفى صابر القريب من موقع الحادث، إلا أنه توفى.
وكان الحجيلي نجا في 25 يناير 2016، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعت في سيارته.
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