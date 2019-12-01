تهنئة عربية لسفارة كازاخستان بالقاهرة

استقبل أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة كل من شريف جاد رئيس الأتحاد العربى لخريجى الجامعات السوفيتية والروسية ورئيس الجمعية المصرية للخريجين والدكتور فتحى طوغان الأمين العام للجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية الدكاترة عادل درويش ومحمد رياض وأشرف درويش، حيث قدموا التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 28 للعيد الوطنى لجمهورية كازاخستان.



وأكد جاد أن العلاقات المصرية - الكازاخية تعيش أزهى عصورها، ويشهد على ذلك تطور العلاقات الثنائية فى عدة مجالات منها الإقتصادية والسياحية وإتفاق

الرؤى السياسية للجانبين.



ومن جانبه أشاد طوغان بالنشاط المميز لسفارة كازاخستان برعاية السفير أرمان إيساجالييف وبذل الجهود الكبيرة فى دعم العلاقات بين مصر وكازاخستان فى كافة المجالات.

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وقدم السفير إيساجالييف الشكر الى وفد الخريجين، مؤكداً أن كازاخستان تمضى بخطى راسخة وبحكمة وعزيمة على نهج مؤسس الجمهورية وبانى نهضتها زعيم الأمة الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف الذى حقق نموذجاً متميزاً للتنمية، حيث جاء انتخاب الرئيس قاسم

جومارت توقاييف، ليُكمِل مسيرة الديمقراطية والتطور وَتعزيز البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية في كازاخستان، وتعمل الحكومة الحالية بقيادة الرئيس توقاييف على معالجة المشكلات الاجتماعية وتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر إحتياجا، وأيضا دعم رجال الأعمال الكازاخ، وجذب الاستثمارات وحمايتها وتحفيز النشاط التجاري.

كما أشاد إيساجالييف بتطور العلاقات المصرية الكازاخية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتى توجتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكازاخستان ونتج عنها الأتفاق على عدد من الأطر لتفعيل التعاون المشترك على كافة الأصعدة، الى جانب إرتفاع عدد السياح إلى مصر 25 مرة، فيما تضاعفت عمليات التبادل التجاري، ومن المتوقع زيادة المشروعات التنموية المشتركة بين مصر وكازاخستان خلال العام المقبل 2020.

