الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في لندن

أدان الأردن، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين عزل في العاصمة البريطانية لندن، وأدى إلى مقتل شخصين، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
الأردنية السفير ضيف الله الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، تضامن الأردن مع حكومة وشعب المملكة المتحدة الصديقة في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.
جدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وعبّر الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة للضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق أيًا كان مصدره ومنطلقاته.
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