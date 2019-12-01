صادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، على مخطط لإقامة حي استيطاني جديد، في مجمع سوق "الجملة" بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم هدم مباني السوق، في إطار أعمال إقامة الحي الجديد. كما سيتم بناء متاجر جديدة. وزعمت سلطات الاحتلال أن من المقرر البقاء على حقوق ملكية الفلسطينيين للمحلات والمتاجر الموجودة في الطوابق الأرضية.
اقرأ أيضا... الاحتلال الإسرائيلي يخطط لبناء 11 ألف وحدة استيطانية بالقدس
وبحسب التقارير الإعلامية، من شأن موقع الحي الجديد أن يوفر نوعا من التواصل الإقليمي بين "المسجد الإبراهيمي" وحي "أبراهام أفينو" الاستيطاني، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة أعداد المستوطنين الإسرائيليين في المدينة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تثير غضب الفلسطينيين في الضفة وفي الخليل تحديدا.
كانت الحكومة الإسرائيلية وافقت قبل أيام على بناء 11 ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة. ما أثار التنديدوالاستنكار من الفلسطينيين رسميا وشعبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تصادق على إقامة حي استيطاني جديد في الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.