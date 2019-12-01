إسرائيل تصادق على إقامة حي استيطاني جديد في الخليل

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، على مخطط لإقامة حي استيطاني جديد، في مجمع سوق "الجملة" بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم هدم مباني السوق، في إطار أعمال إقامة الحي الجديد. كما سيتم بناء متاجر جديدة. وزعمت سلطات الاحتلال أن من المقرر البقاء على حقوق ملكية الفلسطينيين للمحلات والمتاجر الموجودة في الطوابق الأرضية.

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وبحسب التقارير الإعلامية، من شأن موقع الحي الجديد أن يوفر نوعا من التواصل الإقليمي بين "المسجد الإبراهيمي" وحي "أبراهام أفينو" الاستيطاني، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة أعداد المستوطنين الإسرائيليين في المدينة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تثير غضب الفلسطينيين في الضفة وفي الخليل تحديدا.

كانت الحكومة الإسرائيلية وافقت قبل أيام على بناء 11 ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة. ما أثار التنديدوالاستنكار من الفلسطينيين رسميا وشعبيا.