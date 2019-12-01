أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 1/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || إيران تبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية

بدأت السلطات في إيران، اليوم الأحد، تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، كما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || البرلمان العراقي يوافق على استقالة عادل عبد المهدي

تم قبول استقالة عبد المهدي "استنادً إلى المادة 75 من الدستور"، فيما أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور". أخبار عالمية عاجلة اليوم || مظاهرات حاشدة تحت شعار "أحد الوضوح" في لبنان

تجمع المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الأحد، أمام مصرف لبنان المركزي وسط العاصمة بيروت، إضافة إلى تجمع المتظاهرين في مناطق أخرى من البلاد تحت شعار "أحد الوضوح".

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