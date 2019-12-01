كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمي أسترالي: الأمل ساعدني في النجاة من "طالبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تيموثي ويكس الاكاديمي الاسترالي، الذي افرجت عن حركة طالبان في نوفمبر، بعد أن ظل رهينة لأكثر من ثلاث سنوات اليوم الأحد، إن الأمل ساعده على النجاة من هذه المحنة.

وتم إطلاق سراح ويكس والمواطن الأمريكي كيفين كينج من قبل طالبان في مقابل إطلاق سراح ثلاثة من قادة طالبان.

كما تم اختطاف الاثنين في أغسطس 2016 خارج جامعة أفغانستان الأمريكية في كابول حيث كانا يعملان.

وفي حديث علني لأول مرة منذ إطلاق سراحه، قال ويكس أن "المحنة الطويلة والمضنية" كان لها تأثير عميق عليه.

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وقال ويكس في سيدني في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الأسترالية: "في بعض الأحيان، شعرت كما لو أن موتي وشيك وأنني لن أعود أبدًا لرؤية من أحببتهم مرة أخرى، انا هنا، أنا على قيد الحياة، وأنا حر، لا يوجد شيء آخر في العالم أحتاجه. "

وقال، إنه لم يفقد الأمل أبدًا، على الرغم من أن حريته استغرقت وقتًا أطول مما توقع.

وأضاف: "إذا تركت الأمل، فلن يتبقى لك سوى القليل جدًا".

ولقد كان الاختطاف مشكلة رئيسية في أفغانستان لسنوات عديدة، معظم الضحايا هم من الأفغان والعديد من الخاطفين هم عصابات إجرامية تسعى للحصول على فدية ولكن الأجانب اختطفوا أيضًا لأغراض سياسية.