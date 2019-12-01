كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية شمال غربي تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بانقلاب حافلة سياحية في شمال غربي البلاد، أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 21 آخرين.

وانقلبت الحافلة بعد انزلاقها في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون، مشيرا إلى أن الحافلة كان تقل 70 شخصا، وهم من الطلبة، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية باجة، مالك ميهوب.

وفي سيقا آخر، أضرم عبد الواحد الحبلاني (25 عاما) النار في نفسه احتجاجا على الفقر وسوء الأحوال المعيشية، وتوفي في المستشفى يوم الجمعة، في واقعة تعيد إلى الأذهان إضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه عام 2010، الأمر الذي أشعل شرارة الثورة التونسية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

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وكان الحبلاني يعمل بشكل غير منتظم، وكان يطالب بتحسين وضعه المعيشي في جلمة المحاذية لمدينة سيدي بوزيد، مسقط رأس البوعزيزي.

ومنذ وفاة البوعزيزي في ديسمبر 2010 حذا العديد من الشبان حذوه بإشعال النار في أنفسهم في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المزمنة في تونس، وفقًا لقناة روسيا اليوم.