كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الاستخبارات الأمريكية تعتزم التصويت على تقرير عزل "ترامب" الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن تصوت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على تقرير رئيسها الذي يشير إلى عزل الرئيسالأمريكي، دونالد ترامب، حسبما أوردت قناة NBC News.

ووفقًا للقناه، سيكون التصويت في اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون هو الأول بعد عودة مجلس النواب من عطلة عيد الشكر، ويُنظر إلى حد كبير على أنها إجراء شكلي.

وكما ورد، سيتم إتاحة الملفات، التي يطرحها الرئيس آدم شيف لعزل "ترامب" من منصبه بدعوى دفعه أوكرانيا للتحقيق في خصمه السياسي، لأعضاء اللجنة يوم الاثنين.

وبحسب القناه الإخبارية، إذا تم تبنيه، سيتم إحالته إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب، والتي ستبدأ جلسات الاستماع يوم الأربعاء.

انتقد "ترامب"، الذي ينفي مزاعم بمحاولة الاستفادة من المساعدات لأوكرانيا للإضرار بفرص نائب الرئيس السابق جو بايدن لإعادة انتخابه، والديمقراطيين على "تويتر" ليلة أمس، قائلاً، إن جلسات المساءلة قد تم توقيتها في اجتماعات الناتو في لندن يومي 3 و 4 ديسمبر.

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وقد هاجم نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، اليوم الاحد، دونالد ترامب، واصفًا استمراره داخل البيت الأبيض، بالخطر على أمريكا.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال جو بايدن، إن بقاء "ترامب"، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، منوها بأنه لا يجب السماح بحدوث ذلك.

وأضاف: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية .. لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسا لمرحلة رئاسية واحدة فقط".

وتابع: "إن ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته، التي تخدم الأثرياء .. من الواضح لمن يعمل الرئيس ترامب؟ أعطت إدارته الأولوية للتخفيضات الضريبية العملاقة للأثرياء والشركات، وفي الوقت نفسه هاجموا المساعدات الغذائية في كل فرصة حصلوا عليها. إنه بلا قلب .. لا ينبغي لأحد أن يجوع في أمريكا".

وتدور حرب كلامية بين ترامب وبايدن، المرشح الديمقراطي الأبرز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وكان أهم حلقاتها التحقيق، الذي تقوده رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، داخل الكونغرس لعزل ترامب، على خلفية محادثة هاتفية جرت بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي.