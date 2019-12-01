“مديرية الحموشي” تستقبل أصغر شرطي في المغرب.. وتهديه “بذلة رسمية”-صور

استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس السبت، الطفل ياسر الذي سبق وأن عبر عن حبه الشديد للشرطة.

وتمت مرافقة ” الشرطي الصغير” في جولة تعريفية بمختلف مصالح وأقسام ولاية أمن الدار البيضاء، كما تم تسليمه زيا رسميا خاصا بالأمن الوطني.

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وكان الطفل ياسر حديث نشطاء موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بسبب حبه الشديد للشرطة؛ حيث ظهر في فيديوهات وهو يرتدي الزي الرسمي للشرطة، وينظم حركة السير في بعض شوارع الدار البيضاء.