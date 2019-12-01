- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس السبت، الطفل ياسر الذي سبق وأن عبر عن حبه الشديد للشرطة.
وتمت مرافقة ” الشرطي الصغير” في جولة تعريفية بمختلف مصالح وأقسام ولاية أمن الدار البيضاء، كما تم تسليمه زيا رسميا خاصا بالأمن الوطني.
وكان الطفل ياسر حديث نشطاء موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بسبب حبه الشديد للشرطة؛ حيث ظهر في فيديوهات وهو يرتدي الزي الرسمي للشرطة، وينظم حركة السير في بعض شوارع الدار البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر “مديرية الحموشي” تستقبل أصغر شرطي في المغرب.. وتهديه “بذلة رسمية”-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.