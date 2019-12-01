ضربة “موجعة” للرجاء بعد مباراة الترجي و”السلامي” في مأزق قبل مباريات “العصبة” القوية

وضع بدر بانون، مدافع فريق الرجاء البيضاوي، فريقه في وضعية صعبة، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة، ستغيبه عن الملاعب لمدة غير قصيرة، خلال مباراة أمس التي جمعت الرجاء بالترجي التونسي، في إطار أولى مباريات المجموعة الرابعة من عصبة الأبطال الإفريقية.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأخضر، فإن بانون، تعرض لإصابة على مستوى العضلة الضامة، وقد أمضى الليلة في مصحة خاصة مباشرة بعد انتهاء المباراة، من أجل إخضاعه للفحوصات اللازمة، لمعرفة طبيعة الإصابة ومدى الغياب.

وأكدت المصادر ذاتها، بأن هذه الإصابة قد تحرم الرجل من العودة للملاعب لحوالي 4 أسابيع، ما يعني أنه سيغيب عن عدد من مباريات دور مجموعات المنافسة القارية الهامة، بالإضافة إلى مباريات كأس محمد السادس.

وكان بانون، قد غادر الملعب منذ الدقيقة 18 من عمر الجولة الأولى في مباراة أمس، بعد أن تعرض للإصابة، ليتم تبديله باللاعب زكرياء الوردي.

هذا الغياب، يشكل ضربة موجعة للفريق الأخضر ومدربه جمال السلامي، على الرغم من تراجع مستوى بانون في الفترة الأخيرة، خاصة وأن الفريق لا يتوفر على أسماء وازنة في بنك الاحتياط، قادرة على تعويضه، ما يضع السلامي في “مأزق” حقيقي، قبل المباريات المهمة التي تنتظر الفريق.