الكرة الذهبية: تسريب يكشف ترتيبا مثيرا لكريستيانو وصلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تسريب لترتيب اللاعبين في سباق جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه جرى تداول تسريب لترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالجائزة بعد حصوله على 446 نقطة.

وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، في المركز الثاني، بـ382 نقطة، بينما حل زميله المصري محمد صلاح ثالثًا بـ179 نقطة.

وأبرز التسريب أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، سيحتل المركز الرابع في الجائزة المقدمة من "فرانس فوتبول" بـ133 نقطة، ويليه السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز، خامسًا بـ97 نقطة.

يذكر أن أكثر من تقرير إسباني سبق أن أكد فوز ميسي بالجائزة، وأنه تم إبلاغ البرغوث بالنتيجة من قبل مسؤولي "فرانس فوتبول".