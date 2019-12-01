مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من التعاقد مع أحد لاعبي فريق برشلونة الإسباني خلال الموسم الجاري.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مسؤولي مانشستر يونايتد أجروا اتصالًا مع فرناندو فيليسيفيتش وكيل أرتورو فيدال نجم برشلونة، بشأن الانتقال اللاعب إلى "أولد ترافورد" خلال الميركاتو الشتوي.
وأشارت إلى أن إدارة مانشستر تتمتع بعلاقة جيدة مع فيليسيفيتش، والذي سهل انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الميركاتو الماضي.
وأوضحت أن قيمة الصفقة قد تبلغ 13 مليون إسترليني، ولكن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة على ضم فيدال من قبل إنتر ميلان.
يذكر أن فيدال صرح مؤخرًا أنه قد يرحل عن برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل، وسيقوم بتقييم وضعه في النادي الكاتالوني خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
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