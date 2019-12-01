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شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. القضاة والمحامون يختتمون دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
أختتم عدد من القضاة وممثلي النيابة العامة والمحامين حول القانون الدولي الانساني، اليوم في العاصمة عدن، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة، التي نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ومنظمة نداء جنيف.
وهدفت الدورة على مدى يومين اكساب 35 من القضاة واعضاء النيابة العامة ونقابة المحاميين ، عدد من المعارف حول أهمية القانون الدولي الانساني وقانون النزاعات المسلحة ، والفرق بين حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، وكيفية تنظيم العلاقة بين الدولة والافراد وأهم المعايير الانسانية .
واوضح عضو مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة إستئناف عدن القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي، بان هذه الفعالية تأتي مع احتفال العالم بالذكرى السبعين لاتفاقية جنيف التي تهدف الى حماية المدنين من كافة الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان الذي يتعرضون اليها في الحروب والنزاعات.
واشاد بدور المنظمة ومركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في تنفيذ مثل هذه الفعاليات الخاصة ببناء قدرات القضاة والنيابات العامة والضباط بأهمية تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .. مشدداً على ضرورة تفعيل دور المحكمة العسكرية والنيابة الجزائية في تطبيق الاحكام على كل من ينتهك حقوق الانسان في بلادنا بصورة صحيحة .
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