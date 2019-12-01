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شكرا لقرائتكم خبر عن الزُبيدي يناقش مع قيادة التحالف العربي سُبل تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في مقر المجلس بمدينة التواهي، قائد قوات الواجب 802، بالتحالف العربي، العميد مجاهد بندر العتيبي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية العمل لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي جرى توقيعه بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.
وأشاد الزُبيدي، بالجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي، لتطبيع الأوضاع في العاصمة عدن وباقي المحافظات، مؤكداً حرص المجلس الانتقالي الجنوبي، على تنفيذ الاتفاق وفق الآلية المضمنة في بنوده .
حضر اللقاء عدد من القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء في اللجنة المشتركة.
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