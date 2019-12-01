العراق .. أمر قضائي بالقبض على الفريق جميل الشمري بتهمة قتل المتظاهرين

الأحد 1 ديسمبر 2019

أمرت السلطة القضائية العراقية بالقبض على القائد العسكري الفريق، جميل الشمري، بتهمة قتل المتظاهرين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد .



وأفادت مصادر طبية بأن القوات الأمنية أطلقت النار على المتظاهرين وسط بغداد.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن ضابطا حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل المظاهرين في محافظة واسط.

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أبعد الشمري من رئاسة خلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية، التي شهدت مقتل العشرات من المتظاهرين في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.

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وصدق البرلمان في اجتماعه الأحد على استقالة عبد المهدي التي أعلنها الجمعة تحت ضغط الأحداث الدامية الأخيرة، واستجابة لدعوة المرجع الشيعي، علي السيستاني.

وتضمن أمر السلطة القضائية منع الشمري من السفر.

ويطلب أمر القبض بإحضار الشمري فورا "لكونه متهما في الشكاوى المقامة ضده".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين ".