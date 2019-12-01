تعرف على محافظي حضرموت من العام 1967 وحتى العام الجاري 2019

الأحد 1 ديسمبر 2019

منذ العام 1967 وحتى اليوم في هذا العام 2019 تولت إدارة محافظة حضرموت العديد من الأسماء بمنصب (محافظ المحافظة ) التي سميت في أول تقسيم إداري كغيرها من محافظات جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

فجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بأرقام فسميت بالمحافظة الخامسة وفي ثمانينات القرن الماضي أعيدت إلى تسميتها الصحيحة محافظة حضرموت وتولى منصب المحافظة من 1967م وحتى 30 نوفمبر 2019م مجموعة من الأسماء بلغت 19 شخصا.. يذكرهم "اليمن العربي" فيما يلي:

1 - سالم علي الديني الكندي

2 - محمد سعيد بن شنظور اليافعي

3 - محمد سالم عكوش

4 - فيصل علي العطاس

5- علي سالم البيض

6 - صالح منصر السييلي

7 - عبدالله صالح البار

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8-سالم محمد جبران

9-محمد علي باشماخ

10- محمود عبدالله عراسي

11-أحمد عبدالله المجيدي

12-صالح عباد الخولاني

13- عبدالقادر علي هلال الدبب

14-طه عبدالله هاجر

15-سالم أحمد الخنبشي

16- خالد سعيد الديني الكندي

17- عادل محمد باحميد

18 - أحمد سعيد بن بريك

19- فرج سالمين البحسني