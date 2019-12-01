العميد عويضان يشارك قيادة لواء شبام وأبناء دوعن إحياء ذكرى الاستقلال

الأحد 1 ديسمبر 2019

برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني أحيت قيادة لواء شبام بالمنطقة العسكرية الثانية، الذكرى ال52 للإستقلال من الإستعمار البريطاني 30 نوفمبر، بحفل فني وخطابي بمديرية دوعن، ، بحضور عضو مجلس النواب محمد حسن العمودي وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، وقائد لواء شبام العميد ركن محمد عمر بن غانم ومدير عام دوعن الأستاذ سالم بانخر.



وفي الحفل الخطابي نقل أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، لأبناء دوعن تحيات وتهاني القيادة العسكرية والسياسية ممثلة بمحافظ حضرموت بالذكرى الثانية والخمسين لعيد الإستقلال المجيد 30 من نوفمبر، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية العظيمة، مع أهالي مديرية دوعن.

وأشاد أركان المنطقة الثانية بالدور البطولي الذي لعبه لواء شبام في بسط الأمن والإستقرار في مديرية دوعن والضليعة، بدعم ومساندة من قوات التحالف وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة.

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كما لفت إلى المساندة المجتمعية التي حظيت بها قوات المنطقة العسكرية الثانية في مديرية دوعن، موكداً أن هذه المساندة تثبت الدور الكبير لأبناء هذه المديرية في رفض الإقلاق بالسكينة العامة، وبسط السيطرة و الإنتشار و القضاء على العناصر الإرهابية.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات الترحيبية استهلها قائد لواء شبام العميد ركن محمد عمر بن غانم وكلمة للسلطة المحلية بالمديرية ألقاها المدير العام للمديرية الأستاذ سالم بانخر نقلوا خلالها تحيات وتهاني أبناء المديرية من عسكريين ومدنيين لباني نهضة حضرموت ورمزها سيادة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني مؤكدين الوقوف صفاً واحداً خلف قيادة المحافظة العسكرية والمدنية مبينين في كلماتهم أن ما تنعم به مديرية دوعن وما جاورها من أمن وإستقرار هو بفضل تضحيات أبطال رجال نخبتنا ودحرهم لعصابات الشر والإرهاب.

وشهد الحفل الفني بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للإستقلال الوطني عدد من العديد من الفقرات الفنية والغنائية من التراث الشعبي الحضرمي جلسة المدروف الدان الغياضي (الحضرمي) ورقصة الهبيش المعبرة عن الفرحة و الإعتزاز بالثلاثين من نوفمبر والتضحيات الجسيمة التي قدها الشهداء في سبيل نيل الحرية والاستقلال.

حضر الحفل قائد لواء حضرموت العميد ركن طالب سعيد بارجاش وقائد لواء الدفاع الساحلي العميد ركن بحري محمد باتيس، وقائد لواء الريان العميد ركن خالد التميمي، وقائد لواء الأحقاف العميد عوض الحيقي، ومدير أمن مديرية دوعن العقيد سالم عوض العوبثاني العميد عبدالله بايعشوت رئيس شعبة الاستطلاع الإستراتيجي و أركان معسكر الأدواس المقدم سالم كرامه القرزي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين في السلطة المحلية ورؤساء الأحياء واللجان المجتمعية والشخصيات الإجتماعية والقبلية في دوعن.