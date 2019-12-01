شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: مقتل 69 شخصاً جراء المعارك جنوب شرق إدلب والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 69 عنصراً من قوات النظام السوري والمعارضة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء معارك عنيفة لا تزال مستمرة في مناطق متفرقة جنوب شرقي محافظة إدلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان - وفق إحصاءات نشرها اليوم - أن عدد الضحايا ارتفع منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في 30 أبريل الماضي حتى يوم الأحد الأول من ديسمبر الجاري، إلى 4730 شخصاً، بينهم 1206 من المدنيين، و 305 من الأطفال، و218 مواطنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد: مقتل 69 شخصاً جراء المعارك جنوب شرق إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.