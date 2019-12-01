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إجلاء 100 ألف شخص في إقليم "ألباي" الفلبيني

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طلب فرنسيس بشارة، حاكم إقليم "ألباي" بوسط الفلبين، والذي يشغل أيضا منصب رئيس "المجلس الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها"، اليوم الأحد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء 100 ألف شخص يعيشون في مناطق معرضة للخطر في أنحاء الاقليم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلبينية بأن إجراءات الإجلاء الإلزامي للسكان، بدأت الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تستمر على مدار 24 ساعة.

وجاء قرار اتخاذ إجراءات الإجلاء، تحسبا لهطول أمطار غزيرة بسبب إعصار "كاموري" (المعروف محليا باسم تيسوي)، والذي من المتوقع أن يصل إلى منطقة "بيكول" غدا الاثنين.

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