شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 100 ألف شخص في إقليم "ألباي" الفلبيني والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وكالة الأنباء الفلبينية بأن إجراءات الإجلاء الإلزامي للسكان، بدأت الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تستمر على مدار 24 ساعة.
وجاء قرار اتخاذ إجراءات الإجلاء، تحسبا لهطول أمطار غزيرة بسبب إعصار "كاموري" (المعروف محليا باسم تيسوي)، والذي من المتوقع أن يصل إلى منطقة "بيكول" غدا الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء 100 ألف شخص في إقليم "ألباي" الفلبيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.