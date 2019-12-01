شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تراجع تشريعات إطلاق المشتبه بهم في قضايا الارهاب والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي هذا بعد أن أشارت التحقيقات في حادثة الطعن التي وقعت في لندن يوم الجمعة الماضية إلى أنه تم إطلاق سراح منفذ الهجوم مبكراً بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب عام 2012م.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الحادثة.
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