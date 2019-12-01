شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تراجع تشريعات إطلاق المشتبه بهم في قضايا الارهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة العدل البريطانية عن إجراء مراجعة عاجلة لتشريعات إطلاق سراح المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.

ويأتي هذا بعد أن أشارت التحقيقات في حادثة الطعن التي وقعت في لندن يوم الجمعة الماضية إلى أنه تم إطلاق سراح منفذ الهجوم مبكراً بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب عام 2012م.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الحادثة.