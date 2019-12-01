انت الان تتابع مصرع 15 شخصا في حادث سير شرقي روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عناصر من الفريق الطبي التايع لوزارة الطوارئ الروسية يقومون بإخراج أطفال من طائرة تابعة لوزارة الطوارئ

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة زابايكاليه شرق روسيا إلى 15 شخصا والعدد مرجح للارتفاع، فيما أصيب ما لا يقل عن 18 شخصا بإصابات مختلفة الشدة، أفادت بذلك هيئات الإنقاذ لوكالة "سبوتنيك".

وأكد ممثل هيئات الإنقاذ في حديث للوكالة: "بحسب المعلومات الأولية، أصيب 33 شخصا، من بينهم لقي 15 شخصا حتفهم، وتم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى المحلي".

Advertisements

وأكدت وزارة الصحة لوكالة "سبوتنيك" أن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، وحتى الآن هناك إصابات بليغة".

وسبق أن أكدت هيئات الإنقاذ لوكالة "سبوتنيك" أن حافلة ركاب سياحية كانت تتوجه من محطة كوينغ، وقد انقلبت جراء خروجها عن الطريق، وكان على متنها 43 شخصا.