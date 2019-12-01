سرعة طائرات عسكرية بريطانية تخلف إنفجاراً يهز منازل لندن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تسبب إنفجار صوتي أحدثته سرعة طائرتين عسكريتين بإهتزاز المنازل وبث الذعر في نفوس المواطنين شمال العاصمة البريطانية لندن .



وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد هز انفجار صوتي عال، نتج عن اقتراب طائرات عسكرية من سرعة الصوت، المنازل في مناطق متفرقة في شمال العاصمة البريطانية، متسببا في حالة من الذعر بين سكان المناطق المحيطة.

وذكر عدد من سكان المنطقة في تدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي أن الإنفجار أيقظ الناس من نومهم، فيما تلقت الشرطة وخدمات الطوارئ بلاغات حول ذلك قرابة الساعة الرابعة وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش.

وقال بعض سكان مناطق شمال لندن وهيرتفوردشير وبدفوردشير إن الانفجار هز المنازل وتبعته صافرات إنذار.

لكن شرطة العاصمة أكدت على حسابها على تويتر أن ذلك الصوت "كان نتيجة انفجار صوتي من مقاتلات سلاح الجو الملكي البريطاني، ولا داعي للقلق".

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ونشر حساب "ميل رادار" المعني بمراقبة نشاط المقاتلات العسكرية تفاصيل تحركات مقاتلات من طراز تايفون من قاعدة عسكرية شمال لندن قرب الرابعة صباحا.

وبحسب بي بي سي العربية، يقول د. جيم وايلد من جامعة لانكاستر إن "الهواء يتأثر باندفاع وسرعة المقاتلات بسبب السرعة ويحدث تراكما للضغط عند مقدمة المقاتلة، ويحدث الانفجار الصوتي عندما يهرب الهواء من هذه المنطقة متسببا في صوت يشبه الرعد ويمكن سماعه على سطح الأرض".

ويمكن سماع هذا الصوت عبر منطقة واسعة بسبب تحركه مع المقاتلات كقوس متموج يبدأ عند مقدمة المقاتلة وينتشر باتجاه الذيل.

وكثيراً ما يقال إن تلك اللحظة هي اختراق الطائرة لحاجز الصوت.

إلا أن ذلك ليس صحيحاً - أو على الأقل، ليس دقيقا. إن ما نراه هو الأثر الواضح لاقتراب الطائرة من سرعة الصوت، وليس اختراق حاجز الصوت.