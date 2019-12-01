مذكرة اعتقال ضابط عراقي بتهمة قتل المتظاهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض ومنع من السفر بحق رئيس خلية الأزمة السابق في محافظة ذي قار، الفريق جميل الشمري، على خلفية اتهامات له بالمسؤولية عن مقتل المتظاهرين في الناصرية. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة". وشهدت الناصرية مقتل نحو 40 متظاهراً خلال الأيام الماضية بسبب القمع الشديد الذي انتهجته قوات الأمن في ما وصف بـ"المجزرة". وأفاد مصدر قضائي بأن مذكرة الاعتقال تضمنت أيضاً حجز أموال الشمري المنقولة وغير المنقولة. وقد تزامن ذلك مع أنباء عن إضرام متظاهرين غاضبين في الديوانية النار في منزل الشمري. وكان محافظ ذي قار العراقية عادل الدخيلي قد طالب بإبعاد الفريق جميل الشمري من خلية الأزمة لإخلاله بأمن المحافظة. كما دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة" قبيل أن يقدم استقالته الخميس من منصبه احتجاجاً على سقوط عشرات القتلى في الاحتجاجات بمدينة الناصرية.

