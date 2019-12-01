حزب الله وحلفاؤه يعمقون الأزمة اللبنانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الأزمة اللبنانية تبدو اليوم كأنها بلا نهاية، مع إصرار حزب الله وحليفه "التيار الوطني الحر" التابع لرئيس الجمهورية ميشال عون على حكومة تكون الغالبية فيها لهم، رغم الاحتجاجات الشعبية الرافضة لـ "إعادة تدوير" الحكومة بأشكال جديدة. ولم يدع رئيس الجمهورية بعد إلى الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور لتكليف رئيس وزراء جديد، رغم أن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة كثر وفي الكواليس يتم التداول ببعض الأسماء، التي ترتفع بورصة نجاحها أو فشلها حسب رضا حزب الله عليها. ويحاول الرئيس اللبناني ميشال عون والوزير جبران باسيل إيجاد بديل عن سعد الحريري الذي رفض تولّي رئاسة حكومة إلا بشروط الشارع أي مؤلفة من اختصاصيين مستقلين وتوحي بالثقة للمجتمع الدولي. أما حزب الله، فهو يريد سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ولكن بشروط أن يكون فيها أقل من رئيس وأكثر من وزير، أي بعدد محدد من الوزراء، وبوزارات غير وازنة، وأن يقود الحكومة لمواجهة العقوبات الأمريكية على حزب الله وحلفائه، والاستدانة من المجتمع الدولي عبر مؤتمر "سيدر" لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي القادم بسرعة. آخر الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، والتي وافق عليها حزب الله ومعه التيار العوني، برز اسم متعهد إقامة الطرق والبناء سمير الخطيب، وقبل أيام طُرح اسمه بين المرشحين لتكليفهم تشكيل الحكومة. رغم أن الاقتراح هذا اندرج في السياق نفسه الذي طُرح فيه إسمَي الوزيرين السابقين محمد الصفدي ثم بهيج طبارة حيث طرحوا وغابت أسماؤهم من دون الدخول بالمسار الدستوري أي الاستشارات النيابية الملزمة. غير أنّ المعضلة لا تزال نفسها، من حيث تمسك حزب الله والتيار الوطني الحر بحكومة تكنوقراط سياسية أي تتمثل بحزبيين مختصين، كذلك إصرارهم على التوزيع الحالي للحقائب السيادية والحيوية وحتى أخذ غيرها، مثل الحصول على وزارة الداخلية. معلومات من بيروت تشير إلى إلحاح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير باسيل على تولي وزارة الداخلية أو الخارجية على أن يكون لتياره حصص وزارات الطاقة والبيئة والدفاع مع فصل حصة رئيس الجمهورية مؤسس التيار نفسه عن هذه الحصص، أي يعود للعونيين وحدهم الثلث المعطل في الحكومة، ما يعني منع مشاريع الإصلاح التي يفترض بها إنقاذ لبنان من الانهيار الكبير. ينتظر السياسيون في بيروت دعوة الرئيس عون لاستشارات نيابية لاختيار رئيس للحكومة بداية الأسبوع المقبل. التوقعات لدى البعض متفائلة، ولكن آخرين يرون أن الأزمة ليست في الدعوة من عدمها، بل يؤكدون أن سلاح حزب الله وتدخلاته في دول المنطقة وفرضه القانون الانتخابي الذي ناسبه مع عون هو المشكلة. التوقعات في بيروت أن يبدأ الأسبوع القادم ببورصة جديدة من الحديث عن الاستشارات النيابية، ومن ثم تأخيرها، وإذا لم يحرز أي تقدّم في الدعوة إلى الاستشارات، يمكن أن يعود اسم الحريري إلى الواجهة لإعادة التفاوض، ويأمل البعض أن تتراجع لغة الشروط والشروط المضادة ليبدأ تالياً خط مرن جديد للبحث في توافق سريع يضمن التكليف والتأليف، لأن الأوضاع اللبنانية لم تعد تحتمل التأجيل، والثورة التي رفض المحتجون فيها إعادة تدوير الحكومة السابقة أربكت القوى السياسية.

