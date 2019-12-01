البابا دعا الى إرساء السلام والوفاق: أتابع الوضع في العراق بقلق

أعلن ​البابا فرنسيس​ أثناء صلاة التبشير الملائكي أنه يتابع "بقلق الوضع في ​العراق​. لقد تلقيت بألم خبر تعرض ​التظاهرات​ في الأيام الأخيرة لردّ قاس أسفر عن عشرات الضحايا"، داعياً إلى إرساء "​السلام​ والوفاق".

وشدد على أنه يصلي "من أجل القتلى والجرحى"، مؤكداً أنه متعاطف "مع عائلاتهم والشعب العراقي كله".

ويشهد العراق منذ شهرين موجة ​احتجاجات​ غاضبة هي الأكبر منذ عقود وأدت المواجهات خلالها إلى مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 15 ألفاً في ​بغداد​ و​الجنوب​ ذي الأغلبية الشيعية.