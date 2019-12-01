البابا دعا الى إرساء السلام والوفاق: أتابع الوضع في العراق بقلق

أعلن البابا فرنسيس أثناء صلاة التبشير الملائكي أنه يتابع "بقلق الوضع في العراق. لقد تلقيت بألم خبر تعرض التظاهرات في الأيام الأخيرة لردّ قاس أسفر عن عشرات الضحايا"، داعياً إلى إرساء "السلام والوفاق".
وشدد على أنه يصلي "من أجل القتلى والجرحى"، مؤكداً أنه متعاطف "مع عائلاتهم والشعب العراقي كله".
ويشهد العراق منذ شهرين موجة احتجاجات غاضبة هي الأكبر منذ عقود وأدت المواجهات خلالها إلى مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 15 ألفاً في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية.
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