مقتل 19 شخصاً اثر تحطم حافلة سياحية بشرقي روسيا

أعلنت السلطات الروسية عن "مقتل 19 شخصاً واصابة 21 آخرين، جراء تحطم ​حافلة​ خط "تشيتا - سريتينسك" بشرق ​روسيا​"، مشيرةً الى ان "سبب الحادث هو ​انفجار​ العجلة الأمامية للحافلة، ما أسفر عن ميلها لليمين وسقوطها اللاحق من فوق الجسر إلى نهر كوينغ".

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