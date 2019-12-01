مقتل 19 شخصاً اثر تحطم حافلة سياحية بشرقي روسيا

أعلنت السلطات الروسية عن "مقتل 19 شخصاً واصابة 21 آخرين، جراء تحطم حافلة خط "تشيتا - سريتينسك" بشرق روسيا"، مشيرةً الى ان "سبب الحادث هو انفجار العجلة الأمامية للحافلة، ما أسفر عن ميلها لليمين وسقوطها اللاحق من فوق الجسر إلى نهر كوينغ".
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