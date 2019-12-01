"واس": السعودية ستتولى رئاسة مجموعة العشرين

ذكرت وكالة "واس" أن "​المملكة العربية السعودية​ بدأت اعتباراً من اليوم 1 أيلول 2019 رئاستها ل​مجموعة العشرين​ التي ستستمر وصولًا إلى انعقاد قمة القادة ب​الرياض​ العام المقبل"، مشيرة الى أن "المملكة ستستضيف أكثر من مئة مناسبة و​مؤتمر​ قبيل القمة، بما في ذلك اجتماعات وزارية".

ونقلت الوكالة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن الرياض تلتزم "خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق ​العالم​ي"، مشيرا الى "أننا نؤمن أنّ هذه فرصةً فريدةً لتشكيل توافقٍ عالميٍّ بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدُول العالم في المملكة".