دفاع إسرائيل: قررنا بناء حي استيطاني جديد قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن "وزير الدفاع ​نفتالي بينيت​ أصدر قرارًا بالبدء بتنفيذ مخطط لبناء حي استيطاني جديد في قلب ​مدينة الخليل​ بالقرب من الحرم الإبراهيمي جنوب ​الضفة الغربية​"، لافتة الى أن "الحي الجديد سوف يخلق سلسلة متصلة إقليمية بين المسجد الإبراهيمي وحي أبراهام أفينو وبالتالي مضاعفة عدد ​اليهود​ في المدينة".

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