مجلة "نيوزويك" تطرد صحيفة كتبت تقريرا غير دقيق عن خطة ترامب في عيد الشكر

ذكر موقع "​واشنطن​ أكسمنير" أن ​صحفية​ بمجلة "​نيوزويك​" الأميركية، والتي كتبت تقريرا غير دقيق عن خطط الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في يوم ​عيد الشكر​، قد تم فصلها عن عملها. وكان التقرير الذي نشرته الصحيفة قد زعم أن ترامب خطط فقط للتغريد ولعب ​الغولف​ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعدم ذكر الرحلة التي قام بها إلى ​أفغانستان​.

وكانت جيسيكا ومنغ، التي تصف نفسها على "​تويتر​" بالمحررة السياسية التي تغطى شؤون إدارة وعائلة ترامب، قد نشرت في البداية تقريرا صباح الخميس قبل الإعلان عن رحلة ترامب إلى أفغانستان. وكان عنوان التقرير الأولى: "كيف يقضى ترامب عيد الشكر، يغرد ويلعب الغولف والمزيد".

وأكد ممثل لـ"نيوزويك" أنه تم تصحيح القصة وإنهاء عمل الصحفية المسؤولة عنها، وسنواصل مراجعة العملية، ولو تتطلب الأمر سنقوم بإتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقد علق ترامب على قصة "نيوزويك" عبر السوشيال ميديا، قائلا: "كنت أعتقد أن نيوزويك لا تعمل"، فيما قال نجله دونالد ترامب جونيور "​الأخبار​ الكاذبة تكذب".