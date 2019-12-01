احتراق سيارتين في بدارو

احترقت إحدى السيارات المركونة في احد شوارع بدارو ما أدى الى تمدد الحريق الى سيارة أخرى مركونة خلفها.
ولم يعرف سكان الشارع سبب الحريق، في حين دعت القوى الأمنية الى عدم استباق التحقيق.
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