احتراق سيارتين في بدارو

احترقت إحدى السيارات المركونة في احد شوارع بدارو ما أدى الى تمدد الحريق الى ​سيارة​ أخرى مركونة خلفها. ولم يعرف سكان الشارع سبب الحريق، في حين دعت ​القوى الأمنية​ الى عدم استباق التحقيق.

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