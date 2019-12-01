النشرة: سقوط جريحان في اشكال فردي تطور إلى إطلاق نار في مخيم الرشيدية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن سقوط جريحين في اشكال فردي وقع في مخيم الرشيدية في منطقة صور وتطور الى اطلاق نار، ما ادى الى اصابة كل من (ابراهيم.أس) و(محمد.ج).
وقد تدخلت القوة الامنية المشتركة لوقف اطلاق النار وتعمل على اعادة الامور الى طبيعتها.
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