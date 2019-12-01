النشرة: سقوط جريحان في اشكال فردي تطور إلى إطلاق نار في مخيم الرشيدية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن سقوط جريحين في ​اشكال فردي​ وقع في ​مخيم الرشيدية​ في منطقة صور وتطور الى اطلاق نار، ما ادى الى اصابة كل من (ابراهيم.أس) و(محمد.ج).

وقد تدخلت القوة الامنية المشتركة لوقف اطلاق النار وتعمل على اعادة الامور الى طبيعتها.