أبو شقرا: المحطات ستتسلم الوقود صباح الاثنين ولا أزمة محروقات بالأسواق

أشار ممثل موزعي المحروقات ​فادي أبو شقرا​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن المحطات ستتسلّم الوقود صباح غد الاثنين من الشركات المستوردة للنفط، مؤكداً ألّا أزمة محروقات في الأسواق.

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