شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوس داعش تتساقط.. من هو البراء الشيشاني الذي اعتقلته أوكرانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا عن هزائم التى تضرب التنظيم الإرهابي داعش في جميع دول العالم، والخسائر التى يشهدها حاليا، بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، وعدد كبير من قياداته وعناصره فى عدة مناطق، إضافة إلى القبض على عدد كبير من التنظيم، والتى كان على رأسهم اعتقال البراء الشيشاني ، واحد من أهم عناصر التنظيم الإرهابي.

وأضاف التقرير، أن القبض على البراء، ضربة جديدة لتنظيم داعش، وذلك عقب اعتقاله بعد عملية مشتركة بين وزارة الداخلية الجورجية، والمخابرات الأمريكية، ولفت التقرير أن البراء الشيشاني، هو واحد ممن دعمتهم تركيا لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.

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